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Nike Sportswear Airreverent 女子低腰短裤 - 山峰白/山峰白

Nike Sportswear Airreverent

女子低腰短裤

¥899

精致结构和流畅细节，均源自 Nike 的 DNA。宽松轻盈的 Nike Sportswear Airreverent 女子低腰短裤采用 Airreverent 风格，旨在为你的造型增添丰盈感。褶裥细节搭配右侧拉链开衩，可供自主调节造型。


  • 显示颜色： 山峰白/山峰白
  • 款式： II3945-121

Nike Sportswear Airreverent

¥899

精致结构和流畅细节，均源自 Nike 的 DNA。宽松轻盈的 Nike Sportswear Airreverent 女子低腰短裤采用 Airreverent 风格，旨在为你的造型增添丰盈感。褶裥细节搭配右侧拉链开衩，可供自主调节造型。

产品细节

  • 面料：49% 锦纶/46% 棉/5% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 山峰白/山峰白
  • 款式： II3945-121

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