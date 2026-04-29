第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Sportswear Airreverent
女子低腰短裤
¥899
精致结构和流畅细节，均源自 Nike 的 DNA。宽松轻盈的 Nike Sportswear Airreverent 女子低腰短裤采用 Airreverent 风格，旨在为你的造型增添丰盈感。褶裥细节搭配右侧拉链开衩，可供自主调节造型。
- 显示颜色： 山峰白/山峰白
- 款式： II3945-121
Nike Sportswear Airreverent
¥899
精致结构和流畅细节，均源自 Nike 的 DNA。宽松轻盈的 Nike Sportswear Airreverent 女子低腰短裤采用 Airreverent 风格，旨在为你的造型增添丰盈感。褶裥细节搭配右侧拉链开衩，可供自主调节造型。
产品细节
- 面料：49% 锦纶/46% 棉/5% 氨纶。口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 山峰白/山峰白
- 款式： II3945-121
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。