Nike Sportswear Alumni
男子梭织短裤
37% 折让
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此配色当前无货
Nike Sportswear Alumni 男子梭织短裤采用轻盈起皱梭织面料，搭配网眼布里料，便于暖天穿搭。左腿饰有刺绣轮廓标志，彰显出众外观。
- 显示颜色： 浅雨露绿
- 款式： DB3811-382
Nike Sportswear Alumni
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梭织设计，暖天佳选
Nike Sportswear Alumni 男子梭织短裤采用轻盈起皱梭织面料，搭配网眼布里料，便于暖天穿搭。左腿饰有刺绣轮廓标志，彰显出众外观。
梭织面料
起皱梭织面料轻盈舒适，搭配网眼布里料，塑就休闲穿搭风范。
舒适贴合
弹性腰部搭配可调节抽绳，打造个性化贴合体验。
便捷储物
侧边口袋搭配后身口袋，帮助收纳钥匙、卡片和手机。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅雨露绿
- 款式： DB3811-382
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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