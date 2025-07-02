 
Nike Sportswear Alumni 男子梭织短裤 - 浅雨露绿

Nike Sportswear Alumni

男子梭织短裤

37% 折让

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Nike Sportswear Alumni 男子梭织短裤采用轻盈起皱梭织面料，搭配网眼布里料，便于暖天穿搭。左腿饰有刺绣轮廓标志，彰显出众外观。


  • 显示颜色： 浅雨露绿
  • 款式： DB3811-382

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梭织设计，暖天佳选

Nike Sportswear Alumni 男子梭织短裤采用轻盈起皱梭织面料，搭配网眼布里料，便于暖天穿搭。左腿饰有刺绣轮廓标志，彰显出众外观。

梭织面料

起皱梭织面料轻盈舒适，搭配网眼布里料，塑就休闲穿搭风范。

舒适贴合

弹性腰部搭配可调节抽绳，打造个性化贴合体验。

便捷储物

侧边口袋搭配后身口袋，帮助收纳钥匙、卡片和手机。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅雨露绿
  • 款式： DB3811-382

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