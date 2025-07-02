 
Nike Sportswear Alumni 2-Piece 婴童套装 - 多色/大学红

Nike Sportswear Alumni

2-Piece 婴童套装

33% 折让

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Nike Sportswear Alumni 2-Piece 套装包含一件舒适针织T恤和一条法式毛圈短裤，是日常玩耍的理想穿着佳选。


  • 显示颜色： 多色/大学红
  • 款式： CK4005-010

Nike Sportswear Alumni

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舒适非凡，呵护小宝贝

Nike Sportswear Alumni 2-Piece 套装包含一件舒适针织T恤和一条法式毛圈短裤，是日常玩耍的理想穿着佳选。

其他细节

法式毛圈面料，柔软耐穿

产品细节

  • 面料：T恤：棉。短裤：棉/聚酯纤维。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 多色/大学红
  • 款式： CK4005-010

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