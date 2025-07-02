Nike Sportswear Alumni
2-Piece 婴童套装
33% 折让
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Nike Sportswear Alumni 2-Piece 套装包含一件舒适针织T恤和一条法式毛圈短裤，是日常玩耍的理想穿着佳选。
- 显示颜色： 多色/大学红
- 款式： CK4005-010
Nike Sportswear Alumni
33% 折让
舒适非凡，呵护小宝贝
Nike Sportswear Alumni 2-Piece 套装包含一件舒适针织T恤和一条法式毛圈短裤，是日常玩耍的理想穿着佳选。
其他细节
法式毛圈面料，柔软耐穿
产品细节
- 面料：T恤：棉。短裤：棉/聚酯纤维。
- 可机洗
- 显示颜色： 多色/大学红
- 款式： CK4005-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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