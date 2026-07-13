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Nike Sportswear Chill Jersey 女子高腰紧身中裤 - 黑/黑/白色

Nike Sportswear Chill Jersey

女子高腰紧身中裤

¥399

舒适自在，轻松有型。这款 Nike Sportswear Chill Jersey 女子高腰紧身中裤采用轻盈针织面料，质感柔软且富有弹性。提花弹性腰部设计，增添运动风范。


  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IM8376-010

Nike Sportswear Chill Jersey

¥399

舒适自在，轻松有型。这款 Nike Sportswear Chill Jersey 女子高腰紧身中裤采用轻盈针织面料，质感柔软且富有弹性。提花弹性腰部设计，增添运动风范。

其他细节

  • 高腰设计，缔造利落风格
  • 紧身版型，贴合身形，富有弹性，可随你自如伸展

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 裤脚外侧开衩设计
  • 面料：47% 棉/41% 聚酯纤维/12% 氨纶。松紧带：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/白色
  • 款式： IM8376-010

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