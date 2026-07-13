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Nike Sportswear Chill Jersey
女子高腰紧身中裤
¥399
舒适自在，轻松有型。这款 Nike Sportswear Chill Jersey 女子高腰紧身中裤采用轻盈针织面料，质感柔软且富有弹性。提花弹性腰部设计，增添运动风范。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IM8376-010
Nike Sportswear Chill Jersey
¥399
舒适自在，轻松有型。这款 Nike Sportswear Chill Jersey 女子高腰紧身中裤采用轻盈针织面料，质感柔软且富有弹性。提花弹性腰部设计，增添运动风范。
其他细节
- 高腰设计，缔造利落风格
- 紧身版型，贴合身形，富有弹性，可随你自如伸展
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 裤脚外侧开衩设计
- 面料：47% 棉/41% 聚酯纤维/12% 氨纶。松紧带：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IM8376-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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