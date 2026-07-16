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Nike Sportswear Chill Knit
女子中腰直筒长裤
10% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子中腰直筒长裤采用柔软针织面料，让你畅享轻松舒适。采用标准版型，打造休闲外观，开放式裤脚设计，使长裤舒适搭配鞋子。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ0093-011
Nike Sportswear Chill Knit
10% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子中腰直筒长裤采用柔软针织面料，让你畅享轻松舒适。采用标准版型，打造休闲外观，开放式裤脚设计，使长裤舒适搭配鞋子。
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IQ0093-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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