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Nike Sportswear Chill Knit 女子修身宽罗纹薄绒开衫 - 石膏色/帆白

Nike Sportswear Chill Knit

女子修身宽罗纹薄绒开衫

16% 折让
石膏色/帆白
帆白/黑
黑/帆白

Nike Sportswear Chill Knit 女子修身宽罗纹薄绒开衫采用不透明罗纹针织面料，柔软非凡，以纹理质感升级造型格调。略短剪裁结合修身版型，打造修身效果。正面中央的纽扣饰有耐克勾标志，增添精致格调。


  • 显示颜色： 石膏色/帆白
  • 款式： IF0235-744

Nike Sportswear Chill Knit

16% 折让

Nike Sportswear Chill Knit 女子修身宽罗纹薄绒开衫采用不透明罗纹针织面料，柔软非凡，以纹理质感升级造型格调。略短剪裁结合修身版型，打造修身效果。正面中央的纽扣饰有耐克勾标志，增添精致格调。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 33% 粘纤/32% 腈纶/31% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 石膏色/帆白
  • 款式： IF0235-744

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