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Nike Sportswear Chill Knit
女子修身版型短款T恤
¥299
Nike Sportswear Chill Knit 女子修身版型短款T恤采用顺滑针织面料，富有弹性且略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。修身版型搭配略短款式，打造修身贴合感受。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IO3532-133
Nike Sportswear Chill Knit
¥299
Nike Sportswear Chill Knit 女子修身版型短款T恤采用顺滑针织面料，富有弹性且略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。修身版型搭配略短款式，打造修身贴合感受。
产品细节
- 罗纹衣领
- 48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IO3532-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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