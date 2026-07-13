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Nike Sportswear Chill Knit
女子修身翻领短袖连衣裙
¥449
舒适自在，轻松有型。这款经典 Nike Sportswear Chill Knit 女子修身翻领短袖连衣裙采用顺滑针织面料，柔软舒适。修身版型贴合身形，呈现利落造型。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IO2719-100
Nike Sportswear Chill Knit
¥449
舒适自在，轻松有型。这款经典 Nike Sportswear Chill Knit 女子修身翻领短袖连衣裙采用顺滑针织面料，柔软舒适。修身版型贴合身形，呈现利落造型。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 侧边裙摆开衩设计
- 97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： IO2719-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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