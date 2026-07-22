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Nike Sportswear Chill Knit 女子修身长袖全长拉链开襟上衣 - 奶白 II/奶白 II/白色

Nike Sportswear Chill Knit

女子修身长袖全长拉链开襟上衣

¥499

舒适自在，轻松有型。这款 Nike Sportswear Chill Knit 女子修身长袖全长拉链开襟上衣采用轻盈针织面料制成，柔软亲肤，富有弹性，方便叠搭穿着。修身版型贴合身形，呈现利落造型。


  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/白色
  • 款式： IM8380-236

Nike Sportswear Chill Knit

¥499

舒适自在，轻松有型。这款 Nike Sportswear Chill Knit 女子修身长袖全长拉链开襟上衣采用轻盈针织面料制成，柔软亲肤，富有弹性，方便叠搭穿着。修身版型贴合身形，呈现利落造型。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 袖口开衩设计
  • 47% 棉/41% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/白色
  • 款式： IM8380-236

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