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Nike Sportswear Chill Knit
女子修身长袖全长拉链开襟上衣
¥499
舒适自在，轻松有型。这款 Nike Sportswear Chill Knit 女子修身长袖全长拉链开襟上衣采用轻盈针织面料制成，柔软亲肤，富有弹性，方便叠搭穿着。修身版型贴合身形，呈现利落造型。
- 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/白色
- 款式： IM8380-236
Nike Sportswear Chill Knit
¥499
舒适自在，轻松有型。这款 Nike Sportswear Chill Knit 女子修身长袖全长拉链开襟上衣采用轻盈针织面料制成，柔软亲肤，富有弹性，方便叠搭穿着。修身版型贴合身形，呈现利落造型。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 袖口开衩设计
- 47% 棉/41% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 奶白 II/奶白 II/白色
- 款式： IM8380-236
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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