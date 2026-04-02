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Nike Sportswear Chill Knit
女子宽松加绒全长拉链开襟连帽衫
20% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子宽松加绒全长拉链开襟连帽衫采用优质加绒面料，缔造柔软舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 貂棕/貂棕
- 款式： HJ0958-233
Nike Sportswear Chill Knit
20% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子宽松加绒全长拉链开襟连帽衫采用优质加绒面料，缔造柔软舒适的穿着体验。
其他细节
- 宽松版型搭配轻微落肩接缝设计，便于叠搭
- 加绒面料，质感柔软且富有弹性
产品细节
- 面料：93% 聚酯纤维/7% 氨纶。连帽里料：100% 棉
- 罗纹袖口和下摆
- 正面口袋
- 金属拉链头
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 貂棕/貂棕
- 款式： HJ0958-233
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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