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Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身中短款长袖蕾丝上衣 - 工作蓝/工作蓝/白色/白色

Nike Sportswear Chill Knit

女子紧身中短款长袖蕾丝上衣

¥449
工作蓝/工作蓝/白色/白色
黑/黑/白色/白色
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经典翻领长袖T恤外观焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身中短款长袖蕾丝上衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，在轻盈感和休闲风格之间取得平衡。开孔式针织网眼面料，质感轻盈。


  • 显示颜色： 工作蓝/工作蓝/白色/白色
  • 款式： IM8390-486

Nike Sportswear Chill Knit

¥449

经典翻领长袖T恤外观焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身中短款长袖蕾丝上衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，在轻盈感和休闲风格之间取得平衡。开孔式针织网眼面料，质感轻盈。

其他细节

  • 罗纹衣领，呈现利落造型
  • 四向弹性设计，随行而动，缔造舒适体验
  • 紧身版型，贴合身形
  • 中短剪裁，随性时尚

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 工作蓝/工作蓝/白色/白色
  • 款式： IM8390-486

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