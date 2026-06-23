经典翻领长袖T恤外观焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身中短款长袖蕾丝上衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，在轻盈感和休闲风格之间取得平衡。开孔式针织网眼面料，质感轻盈。

经典翻领长袖T恤外观焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身中短款长袖蕾丝上衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，在轻盈感和休闲风格之间取得平衡。开孔式针织网眼面料，质感轻盈。

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