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Nike Sportswear Chill Knit
女子紧身中短款长袖蕾丝上衣
¥449
经典翻领长袖T恤外观焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身中短款长袖蕾丝上衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，在轻盈感和休闲风格之间取得平衡。开孔式针织网眼面料，质感轻盈。
- 显示颜色： 工作蓝/工作蓝/白色/白色
- 款式： IM8390-486
Nike Sportswear Chill Knit
¥449
经典翻领长袖T恤外观焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身中短款长袖蕾丝上衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，在轻盈感和休闲风格之间取得平衡。开孔式针织网眼面料，质感轻盈。
其他细节
- 罗纹衣领，呈现利落造型
- 四向弹性设计，随行而动，缔造舒适体验
- 紧身版型，贴合身形
- 中短剪裁，随性时尚
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。罗纹拼接：97% 聚酯纤维/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 工作蓝/工作蓝/白色/白色
- 款式： IM8390-486
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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