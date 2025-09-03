Nike Sportswear Chill Knit
女子紧身吊带背心
23% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身吊带背心掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。这款背心采用略微裁短剪裁和紧身版型，堪称衣橱人气单品。顺滑针织面料富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。即刻上身，开启元气满满的一天！
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： FN3686-010
产品细节
- 面料：48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶。前片里料：48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
