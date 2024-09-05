Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身吊带背心掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。 这款背心采用略微裁短剪裁和紧身版型设计，堪称衣橱人气单品。 顺滑针织面料富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。 即刻上身，开启元气满满的一天！

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