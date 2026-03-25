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Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身细罗纹连衣裙 - 貂棕

Nike Sportswear Chill Knit

女子紧身细罗纹连衣裙

¥399

来看看我们演绎的这款经典休闲风连衣裙——Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身细罗纹连衣裙。紧身版型搭配细肩带设计，带来舒适感与多样穿搭可能。细罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。


  • 显示颜色： 貂棕
  • 款式： IR7569-214

Nike Sportswear Chill Knit

¥399

来看看我们演绎的这款经典休闲风连衣裙——Nike Sportswear Chill Knit 女子紧身细罗纹连衣裙。紧身版型搭配细肩带设计，带来舒适感与多样穿搭可能。细罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选。

产品细节

  • 61% 聚酯纤维/31% 莱赛尔纤维/8% 氨纶
  • 刺绣耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 貂棕
  • 款式： IR7569-214

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