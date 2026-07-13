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Nike Sportswear Chill Knit
女子罗纹裤裙
¥499
Nike Sportswear Chill Knit 女子罗纹裤裙采用罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果。采用罗纹翻折腰部设计，并设有内置短裤，是日常穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 迷彩绿
- 款式： IW1387-303
Nike Sportswear Chill Knit
¥499
Nike Sportswear Chill Knit 女子罗纹裤裙采用罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果。采用罗纹翻折腰部设计，并设有内置短裤，是日常穿搭的理想之选。
其他细节
- 内置短裤，缔造舒适包覆效果
- 罗纹针织面料，柔软且富有弹性，略带自然垂坠效果，是日常穿搭的理想之选
产品细节
- 面料：59% 聚酯纤维/31% 莱赛尔纤维/10% 氨纶。腰头部分：60% 聚酯纤维/32% 莱赛尔纤维/8% 氨纶。紧身裤：62% 棉/32% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 迷彩绿
- 款式： IW1387-303
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。