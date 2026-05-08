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Nike Sportswear Chill Knit 女子T恤 - 牡丹红/帆白

Nike Sportswear Chill Knit

女子T恤

11% 折让
牡丹红/帆白
黑/白色
微绿/帆白
白色/黑

Nike Sportswear Chill Knit 女子T恤采用略微裁短的修身版型，经典百搭，堪称日常佳选。优质针织面料，富有弹性，略带自然垂坠效果，营造舒适修身的穿着体验。


  • 显示颜色： 牡丹红/帆白
  • 款式： FV5509-641

Nike Sportswear Chill Knit

11% 折让

Nike Sportswear Chill Knit 女子T恤采用略微裁短的修身版型，经典百搭，堪称日常佳选。优质针织面料，富有弹性，略带自然垂坠效果，营造舒适修身的穿着体验。

产品细节

  • 48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 牡丹红/帆白
  • 款式： FV5509-641

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