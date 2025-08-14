Nike Sportswear Chill Knit
女子T恤
34% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子T恤采用略微裁短的修身版型，经典百搭，堪称日常佳选。柔软针织面料，富有弹性，略带自然垂坠效果，营造舒适修身的穿着体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV5509-010
Nike Sportswear Chill Knit
34% 折让
Nike Sportswear Chill Knit 女子T恤采用略微裁短的修身版型，经典百搭，堪称日常佳选。柔软针织面料，富有弹性，略带自然垂坠效果，营造舒适修身的穿着体验。
产品细节
- 48% 莫代尔纤维/46% 棉/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV5509-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。