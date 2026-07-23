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Nike Sportswear Chill Lace 女子宽松中腰短裤 - 浅骨色/奶白 II/白色

Nike Sportswear Chill Lace

女子宽松中腰短裤

15% 折让
浅骨色/奶白 II/白色
黑/奶白 II/白色

经典运动风格焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Lace 女子宽松中腰短裤采用缎面面料，触感顺滑出众；侧边拼接设计将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，轻松打造时尚造型。宽松版型，呈现自然随性的造型。


  • 显示颜色： 浅骨色/奶白 II/白色
  • 款式： IM8386-072

Nike Sportswear Chill Lace

15% 折让

经典运动风格焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Lace 女子宽松中腰短裤采用缎面面料，触感顺滑出众；侧边拼接设计将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，轻松打造时尚造型。宽松版型，呈现自然随性的造型。

其他细节

  • 中腰设计，随性时尚
  • 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 插手口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 侧开衩设计
  • 面料：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色/奶白 II/白色
  • 款式： IM8386-072

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