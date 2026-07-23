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Nike Sportswear Chill Lace
女子宽松中腰短裤
15% 折让
经典运动风格焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Lace 女子宽松中腰短裤采用缎面面料，触感顺滑出众；侧边拼接设计将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，轻松打造时尚造型。宽松版型，呈现自然随性的造型。
- 显示颜色： 浅骨色/奶白 II/白色
- 款式： IM8386-072
Nike Sportswear Chill Lace
15% 折让
经典运动风格焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Lace 女子宽松中腰短裤采用缎面面料，触感顺滑出众；侧边拼接设计将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，轻松打造时尚造型。宽松版型，呈现自然随性的造型。
其他细节
- 中腰设计，随性时尚
- 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 插手口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧开衩设计
- 面料：100% 聚酯纤维。外接片：100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅骨色/奶白 II/白色
- 款式： IM8386-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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