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Nike Sportswear Chill Lace 女子 Oversize 风蕾丝短袖球衣 - 工作蓝/铁架黑/白色

Nike Sportswear Chill Lace

女子 Oversize 风蕾丝短袖球衣

¥699
工作蓝/铁架黑/白色
黑/白色/白色
奶白 II/浅骨色/白色
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经典球衣焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Lace 女子 Oversize 风蕾丝短袖球衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，在轻盈感和休闲风格之间取得平衡。开孔式针织网眼面料质感轻盈，而超宽松版型则营造飘逸美感。


  • 显示颜色： 工作蓝/铁架黑/白色
  • 款式： IM8388-486

Nike Sportswear Chill Lace

¥699

经典球衣焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Lace 女子 Oversize 风蕾丝短袖球衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，在轻盈感和休闲风格之间取得平衡。开孔式针织网眼面料质感轻盈，而超宽松版型则营造飘逸美感。

其他细节

  • 缝制的缎面 72 图案增添一抹优雅气息，致敬 Nike 品牌的创立年份
  • 超宽松版型，营造宽松舒适体验

产品细节

  • 罗纹 V 领
  • 侧边下摆开衩设计
  • 100% 锦纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 工作蓝/铁架黑/白色
  • 款式： IM8388-486

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