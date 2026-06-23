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Nike Sportswear Chill Lace
女子 Oversize 风蕾丝短袖球衣
¥699
经典球衣焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Lace 女子 Oversize 风蕾丝短袖球衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，在轻盈感和休闲风格之间取得平衡。开孔式针织网眼面料质感轻盈，而超宽松版型则营造飘逸美感。
- 显示颜色： 工作蓝/铁架黑/白色
- 款式： IM8388-486
Nike Sportswear Chill Lace
¥699
经典球衣焕然一新。这款 Nike Sportswear Chill Lace 女子 Oversize 风蕾丝短袖球衣将耐克勾标志以精致的蕾丝设计呈现，在轻盈感和休闲风格之间取得平衡。开孔式针织网眼面料质感轻盈，而超宽松版型则营造飘逸美感。
其他细节
- 缝制的缎面 72 图案增添一抹优雅气息，致敬 Nike 品牌的创立年份
- 超宽松版型，营造宽松舒适体验
产品细节
- 罗纹 V 领
- 侧边下摆开衩设计
- 100% 锦纶
- 可机洗
- 显示颜色： 工作蓝/铁架黑/白色
- 款式： IM8388-486
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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