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Nike Sportswear Chill Poplin
女子宽松中腰条纹短裤
20% 折让
清爽感受，宽松版型，休闲范儿。Nike Sportswear Chill Poplin 女子宽松中腰条纹短裤采用运动风设计，结合府绸面料，塑就轻盈清爽的穿着感受，助你轻松应对日常生活中的挑战。正面融入褶裥设计，塑就利落外观。
- 显示颜色： 浅清透蓝/氢蓝/山峰白
- 款式： II4231-435
Nike Sportswear Chill Poplin
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清爽感受，宽松版型，休闲范儿。Nike Sportswear Chill Poplin 女子宽松中腰条纹短裤采用运动风设计，结合府绸面料，塑就轻盈清爽的穿着感受，助你轻松应对日常生活中的挑战。正面融入褶裥设计，塑就利落外观。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 提花弹性腰部设计
- 插手口袋
- 后身口袋添加纽扣设计
- 侧边开衩
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅清透蓝/氢蓝/山峰白
- 款式： II4231-435
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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