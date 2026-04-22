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Nike Sportswear Chill Poplin 女子宽松中腰条纹短裤 - 亚麻/亚麻/黑

Nike Sportswear Chill Poplin

女子宽松中腰条纹短裤

¥349
亚麻/亚麻/黑
浅清透蓝/氢蓝/山峰白

清爽感受，宽松版型，休闲范儿。Nike Sportswear Chill Poplin 女子宽松中腰条纹短裤采用运动风设计，结合府绸面料，塑就轻盈清爽的穿着感受，助你轻松应对日常生活中的挑战。正面融入褶裥设计，塑就利落外观。


  • 显示颜色： 亚麻/亚麻/黑
  • 款式： II4231-286

Nike Sportswear Chill Poplin

¥349

清爽感受，宽松版型，休闲范儿。Nike Sportswear Chill Poplin 女子宽松中腰条纹短裤采用运动风设计，结合府绸面料，塑就轻盈清爽的穿着感受，助你轻松应对日常生活中的挑战。正面融入褶裥设计，塑就利落外观。

产品细节

  • 刺绣耐克勾标志
  • 提花弹性腰部设计
  • 插手口袋
  • 后身口袋添加纽扣设计
  • 侧边开衩
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 亚麻/亚麻/黑
  • 款式： II4231-286

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