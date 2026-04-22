清爽感受，宽松版型，休闲范儿。Nike Sportswear Chill Poplin 女子宽松中腰条纹短裤采用运动风设计，结合府绸面料，塑就轻盈清爽的穿着感受，助你轻松应对日常生活中的挑战。正面融入褶裥设计，塑就利落外观。

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