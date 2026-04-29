以现代手法演绎经典设计。纽扣设计的 Nike Sportswear Chill Poplin 女子 Oversize 风条纹上衣采用超宽松版型，结合落肩设计和略微短款剪裁。采用府绸面料打造，塑就轻盈利落的穿着感受和休闲造型。

以现代手法演绎经典设计。纽扣设计的 Nike Sportswear Chill Poplin 女子 Oversize 风条纹上衣采用超宽松版型，结合落肩设计和略微短款剪裁。采用府绸面料打造，塑就轻盈利落的穿着感受和休闲造型。

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