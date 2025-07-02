Nike Sportswear Chill Terry
女子中腰法式毛圈裤裙
¥449
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈裤裙巧妙融合外层法式毛圈半身裙与内层棉混纺短裤，塑就舒适百搭的裤裙。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HJ1275-010
Nike Sportswear Chill Terry
¥449
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈裤裙巧妙融合外层法式毛圈半身裙与内层棉混纺短裤，塑就舒适百搭的裤裙。
其他细节
- 法式毛圈面料质感柔软，略呈垂坠质感，塑就针织面料质感，让你轻松畅享舒适体验
- 弹性内置短裤采用质感厚实但不失轻盈感的面料，柔软耐穿
产品细节
- 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。 紧身裤：47% 棉/41% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 弹性腰部搭配内置开口抽绳
- 裙摆左侧饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HJ1275-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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