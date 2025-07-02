 
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈裤裙 - 黑/帆白

Nike Sportswear Chill Terry

女子中腰法式毛圈裤裙

¥449

Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈裤裙巧妙融合外层法式毛圈半身裙与内层棉混纺短裤，塑就舒适百搭的裤裙。


  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HJ1275-010

Nike Sportswear Chill Terry

¥449

Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈裤裙巧妙融合外层法式毛圈半身裙与内层棉混纺短裤，塑就舒适百搭的裤裙。

其他细节

  • 法式毛圈面料质感柔软，略呈垂坠质感，塑就针织面料质感，让你轻松畅享舒适体验
  • 弹性内置短裤采用质感厚实但不失轻盈感的面料，柔软耐穿

产品细节

  • 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。 紧身裤：47% 棉/41% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 弹性腰部搭配内置开口抽绳
  • 裙摆左侧饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白
  • 款式： HJ1275-010

尺寸与尺码

    标准版型：经典休闲

    中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

  • 尺码表

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更多信息

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