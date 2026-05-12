 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈长裤 - 调色桦树色/白色/黑

Nike Sportswear Chill Terry

女子中腰法式毛圈长裤

30% 折让
调色桦树色/白色/黑
黑/黑/帆白

Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈长裤采用柔软法式毛圈面料，打造垂坠挺括的穿搭造型，堪称衣橱佳选。采用标准版型，搭配弹性裤管口，在鞋子上方稳固贴合。


  • 显示颜色： 调色桦树色/白色/黑
  • 款式： IF0233-051

Nike Sportswear Chill Terry

30% 折让

Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈长裤采用柔软法式毛圈面料，打造垂坠挺括的穿搭造型，堪称衣橱佳选。采用标准版型，搭配弹性裤管口，在鞋子上方稳固贴合。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 针裥设计
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 插手口袋
  • 70% 棉/30% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色桦树色/白色/黑
  • 款式： IF0233-051

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。