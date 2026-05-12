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Nike Sportswear Chill Terry
女子中腰法式毛圈长裤
30% 折让
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈长裤采用柔软法式毛圈面料，打造垂坠挺括的穿搭造型，堪称衣橱佳选。采用标准版型，搭配弹性裤管口，在鞋子上方稳固贴合。
- 显示颜色： 调色桦树色/白色/黑
- 款式： IF0233-051
Nike Sportswear Chill Terry
30% 折让
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰法式毛圈长裤采用柔软法式毛圈面料，打造垂坠挺括的穿搭造型，堪称衣橱佳选。采用标准版型，搭配弹性裤管口，在鞋子上方稳固贴合。
产品细节
- 刺绣标志
- 针裥设计
- 弹性腰部搭配抽绳
- 插手口袋
- 70% 棉/30% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 调色桦树色/白色/黑
- 款式： IF0233-051
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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