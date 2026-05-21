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Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰短裤 - 神秘深海蓝/帆白

Nike Sportswear Chill Terry

女子中腰短裤

20% 折让

Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰短裤采用毛圈布面料，非凡舒适。采用标准版型，打造休闲舒适的穿着体验——没错，这款短裤还配有口袋。


  • 显示颜色： 神秘深海蓝/帆白
  • 款式： IF0572-461

Nike Sportswear Chill Terry

20% 折让

Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰短裤采用毛圈布面料，非凡舒适。采用标准版型，打造休闲舒适的穿着体验——没错，这款短裤还配有口袋。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 插手口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 神秘深海蓝/帆白
  • 款式： IF0572-461

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