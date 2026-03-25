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Nike Sportswear Chill Terry
女子中腰短裤
¥399
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰短裤采用毛圈布面料，舒适非凡。采用标准版型，打造休闲舒适的穿着体验——没错，这款短裤还配有口袋。
- 显示颜色： 神秘深海蓝/帆白
- 款式： IF0572-461
Nike Sportswear Chill Terry
¥399
Nike Sportswear Chill Terry 女子中腰短裤采用毛圈布面料，舒适非凡。采用标准版型，打造休闲舒适的穿着体验——没错，这款短裤还配有口袋。
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 弹性腰部
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 神秘深海蓝/帆白
- 款式： IF0572-461
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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