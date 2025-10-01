Nike Sportswear Chill Terry
女子宽松全长拉链开襟法式毛圈连帽衫
18% 折让
Nike Sportswear Chill Terry 女子宽松全长拉链开襟法式毛圈连帽衫掀起休闲服饰的新风尚，舒适有型，百搭实穿。采用宽松版型，天气渐暖，不妨脱下加绒连帽衫，换上这款柔软的叠搭单品。既舒适又时髦，居家外出两相宜。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： FN2420-010
其他细节
- 法式毛圈面料质感柔软，略呈垂坠质感，塑就针织面料质感，让你轻松畅享舒适体验
- 宽松版型搭配轻微落肩接缝设计，便于叠搭
产品细节
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
