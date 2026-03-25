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Nike Sportswear Chill Terry 女子无袖上衣 - 帆白

Nike Sportswear Chill Terry

女子无袖上衣

¥349
帆白
神秘深海蓝

Nike Sportswear Chill Terry 女子无袖上衣采用毛圈布面料，舒适非凡。V 领和罗纹袖窿设计，营造出富有结构感的运动风外观。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IF0574-133

Nike Sportswear Chill Terry

¥349

Nike Sportswear Chill Terry 女子无袖上衣采用毛圈布面料，舒适非凡。V 领和罗纹袖窿设计，营造出富有结构感的运动风外观。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IF0574-133

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