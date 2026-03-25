第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear Chill Terry
女子无袖上衣
¥349
Nike Sportswear Chill Terry 女子无袖上衣采用毛圈布面料，舒适非凡。V 领和罗纹袖窿设计，营造出富有结构感的运动风外观。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IF0574-133
Nike Sportswear Chill Terry
¥349
Nike Sportswear Chill Terry 女子无袖上衣采用毛圈布面料，舒适非凡。V 领和罗纹袖窿设计，营造出富有结构感的运动风外观。
产品细节
- 刺绣标志
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IF0574-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。