Nike Sportswear Chill Terry
女子法式毛圈无袖短款连帽衫
20% 折让
换上休闲装扮，开启美好的一天。 Nike Sportswear Chill Terry 女子法式毛圈无袖短款连帽衫采用轻盈法式毛圈面料，质感柔软且略带垂坠效果，让你时刻享受舒适与自在。
- 显示颜色： 泡沫薄荷绿/调色/泡沫薄荷绿
- 款式： HV2396-353
产品细节
- 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶。连帽里料：100% 棉
- 罗纹下摆
- 双拼接风帽
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
