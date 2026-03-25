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Nike Sportswear Chill Terry
女子连衣裙
¥449
Nike Sportswear Chill Terry 女子连衣裙采用提花毛圈布面料，舒适非凡，整版饰有椭圆形“N”图案。休闲版型搭配滚边细节，打造经典学院风造型。
- 显示颜色： 帆白/神秘深海蓝/神秘深海蓝
- 款式： II3977-133
Nike Sportswear Chill Terry
¥449
Nike Sportswear Chill Terry 女子连衣裙采用提花毛圈布面料，舒适非凡，整版饰有椭圆形“N”图案。休闲版型搭配滚边细节，打造经典学院风造型。
产品细节
- 刺绣耐克勾标志
- 裙摆开衩设计
- 82% 棉/18% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白/神秘深海蓝/神秘深海蓝
- 款式： II3977-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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