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Nike Sportswear Chill Terry
女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫
¥449
法式毛圈面料，清爽舒适。Nike Sportswear Chill Terry 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用柔软法式毛圈面料，塑就自然垂坠效果和舒适穿着体验。采用超宽松版型和落肩设计。略微裁短的毛边下摆，塑就简约外观。
- 显示颜色： 冷杉绿/帆白
- 款式： IF0229-323
Nike Sportswear Chill Terry
¥449
法式毛圈面料，清爽舒适。Nike Sportswear Chill Terry 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用柔软法式毛圈面料，塑就自然垂坠效果和舒适穿着体验。采用超宽松版型和落肩设计。略微裁短的毛边下摆，塑就简约外观。
产品细节
- 刺绣标志
- 罗纹袖口和衣领
- 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 冷杉绿/帆白
- 款式： IF0229-323
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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