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Nike Sportswear Chill Terry 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫 - 冷杉绿/帆白

Nike Sportswear Chill Terry

女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫

¥449

法式毛圈面料，清爽舒适。Nike Sportswear Chill Terry 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用柔软法式毛圈面料，塑就自然垂坠效果和舒适穿着体验。采用超宽松版型和落肩设计。略微裁短的毛边下摆，塑就简约外观。


  • 显示颜色： 冷杉绿/帆白
  • 款式： IF0229-323

Nike Sportswear Chill Terry

¥449

法式毛圈面料，清爽舒适。Nike Sportswear Chill Terry 女子 Oversize 风法式毛圈圆领运动衫采用柔软法式毛圈面料，塑就自然垂坠效果和舒适穿着体验。采用超宽松版型和落肩设计。略微裁短的毛边下摆，塑就简约外观。

产品细节

  • 刺绣标志
  • 罗纹袖口和衣领
  • 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冷杉绿/帆白
  • 款式： IF0229-323

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