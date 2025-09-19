Nike Sportswear Chill Waffle
女子中腰短裤
30% 折让
Nike Sportswear Chill Waffle 女子中腰短裤采用带垂坠感的纹理华夫格针织面料，结合 Nike Tempo 跑步短裤的设计线条，塑就运动风范和舒适感受。
- 显示颜色： 浅军械蓝/浅军械蓝
- 款式： HJ3843-440
产品细节
- 75% 棉/25% 聚酯纤维
- 弧形包边裤脚
- 弹性腰部搭配抽绳
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
