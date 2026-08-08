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Nike Sportswear Circa 男子冬季款衬里套头连帽衫 - 浅骨色/椰奶色

Nike Sportswear Circa

男子冬季款衬里套头连帽衫

¥999

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Nike Sportswear Circa 男子冬季款衬里套头连帽衫采用塔夫绸外层搭配柔软针织里料，塑就非凡舒适感受，彰显出众格调。


  • 显示颜色： 浅骨色/椰奶色
  • 款式： DQ4256-072

Nike Sportswear Circa

¥999

Nike Sportswear Circa 男子冬季款衬里套头连帽衫采用塔夫绸外层搭配柔软针织里料，塑就非凡舒适感受，彰显出众格调。

柔软顺滑

塔夫绸外层结合柔软针织里料，缔造舒适自在的穿着感受，且易于叠搭。

经典包覆

风帽搭配可调节抽绳，可供自主调节风格和包覆效果。

简约利落

弹性罗纹下摆和袖口，有助稳固衣身。

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 袋鼠式口袋
  • 左胸和后身饰有 Futura 标志
  • 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。里料：77% 棉/23% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅骨色/椰奶色
  • 款式： DQ4256-072

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