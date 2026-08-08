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Nike Sportswear Circa
男子冬季款衬里套头连帽衫
¥999
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此配色当前无货
Nike Sportswear Circa 男子冬季款衬里套头连帽衫采用塔夫绸外层搭配柔软针织里料，塑就非凡舒适感受，彰显出众格调。
- 显示颜色： 浅骨色/椰奶色
- 款式： DQ4256-072
Nike Sportswear Circa
¥999
Nike Sportswear Circa 男子冬季款衬里套头连帽衫采用塔夫绸外层搭配柔软针织里料，塑就非凡舒适感受，彰显出众格调。
柔软顺滑
塔夫绸外层结合柔软针织里料，缔造舒适自在的穿着感受，且易于叠搭。
经典包覆
风帽搭配可调节抽绳，可供自主调节风格和包覆效果。
简约利落
弹性罗纹下摆和袖口，有助稳固衣身。
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 袋鼠式口袋
- 左胸和后身饰有 Futura 标志
- 面料：100% 锦纶。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。里料：77% 棉/23% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅骨色/椰奶色
- 款式： DQ4256-072
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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