Nike Sportswear Circa
男子长裤
30% 折让
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此配色当前无货
Nike Sportswear Circa 男子长裤出自 Circa 系列，旨在向 70 年代元年款跑步设计致敬，同时在舒适度、性能和款式上革新升级，彰显时尚风范。采用柔软针织面料制成，适合不同场合穿着；裤身外侧拉链设计，结合裤管口按扣固定带，便于调节贴合度。
- 显示颜色： 椰奶色/灰黑
- 款式： DQ4241-113
Nike Sportswear Circa
30% 折让
Nike Sportswear Circa 男子长裤出自 Circa 系列，旨在向 70 年代元年款跑步设计致敬，同时在舒适度、性能和款式上革新升级，彰显时尚风范。采用柔软针织面料制成，适合不同场合穿着；裤身外侧拉链设计，结合裤管口按扣固定带，便于调节贴合度。
Circa 系列
回溯经典，展望未来。Circa 系列沿袭经典跑步设计，融入时尚元素，契合当代潮流，同时兼备出众功能。
侧边拉链，多元穿搭
打开裤身外侧拉链可见额外针织拼接，助你轻松调整贴合效果与造型。
顺滑亲肤，舒适非凡
柔软针织面料顺滑亲肤，融入些许氨纶面料，提升弹性和舒适度。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 插手口袋
- 后身贴边口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 裤管口外侧搭配按扣固定带
- 左侧绣有 Futura 标志
- 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 椰奶色/灰黑
- 款式： DQ4241-113
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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