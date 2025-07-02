Nike Sportswear Circa 男子长裤出自 Circa 系列，旨在向 70 年代元年款跑步设计致敬，同时在舒适度、性能和款式上革新升级，彰显时尚风范。采用柔软针织面料制成，适合不同场合穿着；裤身外侧拉链设计，结合裤管口按扣固定带，便于调节贴合度。

Nike Sportswear Circa 男子长裤出自 Circa 系列，旨在向 70 年代元年款跑步设计致敬，同时在舒适度、性能和款式上革新升级，彰显时尚风范。采用柔软针织面料制成，适合不同场合穿着；裤身外侧拉链设计，结合裤管口按扣固定带，便于调节贴合度。

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