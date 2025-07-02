 
Nike Sportswear Circa 男子长裤 - 椰奶色/灰黑

Nike Sportswear Circa

男子长裤

30% 折让

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Nike Sportswear Circa 男子长裤出自 Circa 系列，旨在向 70 年代元年款跑步设计致敬，同时在舒适度、性能和款式上革新升级，彰显时尚风范。采用柔软针织面料制成，适合不同场合穿着；裤身外侧拉链设计，结合裤管口按扣固定带，便于调节贴合度。


  • 显示颜色： 椰奶色/灰黑
  • 款式： DQ4241-113

Nike Sportswear Circa

30% 折让

Nike Sportswear Circa 男子长裤出自 Circa 系列，旨在向 70 年代元年款跑步设计致敬，同时在舒适度、性能和款式上革新升级，彰显时尚风范。采用柔软针织面料制成，适合不同场合穿着；裤身外侧拉链设计，结合裤管口按扣固定带，便于调节贴合度。

Circa 系列

回溯经典，展望未来。Circa 系列沿袭经典跑步设计，融入时尚元素，契合当代潮流，同时兼备出众功能。

侧边拉链，多元穿搭

打开裤身外侧拉链可见额外针织拼接，助你轻松调整贴合效果与造型。

顺滑亲肤，舒适非凡

柔软针织面料顺滑亲肤，融入些许氨纶面料，提升弹性和舒适度。

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 插手口袋
  • 后身贴边口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 裤管口外侧搭配按扣固定带
  • 左侧绣有 Futura 标志
  • 面料：92% 聚酯纤维/8% 氨纶。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 椰奶色/灰黑
  • 款式： DQ4241-113

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