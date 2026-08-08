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Nike Sportswear Circa 50
男子T恤
¥299
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此配色当前无货
Circa 50 系列的设计灵感源自过往经典设计，旨在致敬经典。Nike Sportswear Circa 50 男子T恤采用宽松版型和针织棉料，饰有印花图案，彰显过往风采，旨在致敬 Nike 品牌的创立初心。
- 显示颜色： 煤黑
- 款式： DR8007-060
Nike Sportswear Circa 50
¥299
Circa 50 系列的设计灵感源自过往经典设计，旨在致敬经典。Nike Sportswear Circa 50 男子T恤采用宽松版型和针织棉料，饰有印花图案，彰显过往风采，旨在致敬 Nike 品牌的创立初心。
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予轻松休闲外观
- 针织棉料，质感柔软
产品细节
- 宽松版型，缔造宽大舒适感受
- 罗纹领口
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 煤黑
- 款式： DR8007-060
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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