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Nike Sportswear Circa 50 男子T恤 - 煤黑

Nike Sportswear Circa 50

男子T恤

¥299

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Circa 50 系列的设计灵感源自过往经典设计，旨在致敬经典。Nike Sportswear Circa 50 男子T恤采用宽松版型和针织棉料，饰有印花图案，彰显过往风采，旨在致敬 Nike 品牌的创立初心。


  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： DR8007-060

Nike Sportswear Circa 50

¥299

Circa 50 系列的设计灵感源自过往经典设计，旨在致敬经典。Nike Sportswear Circa 50 男子T恤采用宽松版型和针织棉料，饰有印花图案，彰显过往风采，旨在致敬 Nike 品牌的创立初心。

其他细节

  • 落肩衣袖结合宽松版型，赋予轻松休闲外观
  • 针织棉料，质感柔软

产品细节

  • 宽松版型，缔造宽大舒适感受
  • 罗纹领口
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 煤黑
  • 款式： DR8007-060

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