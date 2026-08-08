Circa 50 系列的设计灵感源自过往经典设计，旨在致敬经典。Nike Sportswear Circa 50 男子T恤采用宽松版型和针织棉料，饰有印花图案，彰显过往风采，旨在致敬 Nike 品牌的创立初心。

Circa 50 系列的设计灵感源自过往经典设计，旨在致敬经典。Nike Sportswear Circa 50 男子T恤采用宽松版型和针织棉料，饰有印花图案，彰显过往风采，旨在致敬 Nike 品牌的创立初心。

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