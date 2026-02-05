Nike Sportswear City Utility
大童拒水全长拉链开襟梭织夹克
10% 折让
Nike Sportswear City Utility 大童拒水全长拉链开襟梭织夹克专为运动场景而设计，助力随时迎接不同挑战。轻盈拒水梭织面料，帮助保持干爽；加深口袋可轻松收纳日常物品，助你解放双手。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IO0772-010
其他细节
- 梭织外层经拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽
- 网眼布里料拼接，提升舒适性
- 反光装饰细节，缔造醒目外观
产品细节
- 面料/里料拼接：100% 锦纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 反光装饰细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
