 
Nike Sportswear City Utility EasyOn Therma-FIT 大童冬季款加绒长裤 - 黑/黑

Nike Sportswear City Utility EasyOn

Therma-FIT 大童冬季款加绒长裤

24% 折让

Nike Sportswear City Utility EasyOn Therma-FIT 大童冬季款加绒长裤糅合都市格调与时尚机能风，助你随心开启冒险之旅。柔软加绒面料搭配梭织外接片，结合 Therma-FIT 技术，在降温时助你保持温暖。侧边无拉链 EasyOn 口袋，帮助稳妥收纳物品，助你无忧畅行，自在探险。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HF4211-010

其他细节

  • Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • Nike EasyOn 设计方便实用，便于轻松存取，让他们可以专注畅玩
  • 内置网眼封盖式口袋，无需拉链或按扣即可安全有序地收纳物品
  • 大腿处的魔术贴翻盖口袋和拉链口袋，提供额外储物空间
  • 弹性腰部搭配内置开口抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 反光细节
  • 罗纹裤管口
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
尺寸与尺码

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。