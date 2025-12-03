Nike Sportswear City Utility EasyOn
Therma-FIT 大童冬季款加绒长裤
24% 折让
Nike Sportswear City Utility EasyOn Therma-FIT 大童冬季款加绒长裤糅合都市格调与时尚机能风，助你随心开启冒险之旅。柔软加绒面料搭配梭织外接片，结合 Therma-FIT 技术，在降温时助你保持温暖。侧边无拉链 EasyOn 口袋，帮助稳妥收纳物品，助你无忧畅行，自在探险。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HF4211-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于轻松存取，让他们可以专注畅玩
- 内置网眼封盖式口袋，无需拉链或按扣即可安全有序地收纳物品
- 大腿处的魔术贴翻盖口袋和拉链口袋，提供额外储物空间
- 弹性腰部搭配内置开口抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 反光细节
- 罗纹裤管口
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HF4211-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
