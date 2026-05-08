第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear Classic
女子中腰直筒长裤
19% 折让
Nike Sportswear Classic 女子中腰直筒长裤采用轻盈塔夫绸面料，塑就自然垂坠效果。裤脚外侧配有拉链，可供打造多变造型。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV2325-010
Nike Sportswear Classic
19% 折让
Nike Sportswear Classic 女子中腰直筒长裤采用轻盈塔夫绸面料，塑就自然垂坠效果。裤脚外侧配有拉链，可供打造多变造型。
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 网眼布拼接里料
- 口袋设计
- 左侧大腿饰有刺绣耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： HV2325-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。