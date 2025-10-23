Nike Sportswear Classic
女子低强度支撑衬垫一体式短款上衣
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Classic 女子低强度支撑衬垫短款上衣采用罗纹面料，集两款经典造型于一体：正面呈现短款上衣造型，背面融入运动内衣样式。 面料质感厚实但不失轻盈感，同时可随身体动作自如伸展。内置低强度支撑衬垫，塑就轻柔承托效果。
- 显示颜色： 浅柠色/黑
- 款式： HF5418-360
Nike Sportswear Classic
42% 折让
Nike Sportswear Classic 女子低强度支撑衬垫短款上衣采用罗纹面料，集两款经典造型于一体：正面呈现短款上衣造型，背面融入运动内衣样式。 面料质感厚实但不失轻盈感，同时可随身体动作自如伸展。内置低强度支撑衬垫，塑就轻柔承托效果。
其他细节
- 低强度支撑衬垫设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验
- 正面添加顺滑内里，柔软亲肤
产品细节
- 面料：50% 聚酯纤维/41% 棉/9% 氨纶。 前片里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 浅柠色/黑
- 款式： HF5418-360
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。