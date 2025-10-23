 
Nike Sportswear Classic 女子低强度支撑衬垫一体式短款上衣 - 浅柠色/黑

Nike Sportswear Classic 女子低强度支撑衬垫短款上衣采用罗纹面料，集两款经典造型于一体：正面呈现短款上衣造型，背面融入运动内衣样式。 面料质感厚实但不失轻盈感，同时可随身体动作自如伸展。内置低强度支撑衬垫，塑就轻柔承托效果。


  • 显示颜色： 浅柠色/黑
  • 款式： HF5418-360

其他细节

  • 低强度支撑衬垫设计，营造轻柔承托效果，塑就自如运动体验
  • 正面添加顺滑内里，柔软亲肤

产品细节

  • 面料：50% 聚酯纤维/41% 棉/9% 氨纶。 前片里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶。 衬垫正面面料/衬垫背面面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
