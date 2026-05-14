第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear Classic
女子 Oversize 风短袖T恤
13% 折让
经典外观。Nike Sportswear Classic 女子 Oversize 风短袖T恤采用超宽松版型，搭配水洗棉料，质感柔软且略带结构感。
- 显示颜色： 队红
- 款式： IV2035-677
Nike Sportswear Classic
13% 折让
经典外观。Nike Sportswear Classic 女子 Oversize 风短袖T恤采用超宽松版型，搭配水洗棉料，质感柔软且略带结构感。
产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 队红
- 款式： IV2035-677
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。