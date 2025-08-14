Nike Sportswear Classics
女子高腰骑行短裤舒适骑行裤
33% 折让
Nike Sportswear Classics 女子高腰骑行短裤焕新升级，塑就百搭造型。采用弹性面料，轻盈柔软但厚实耐穿，提供出色支撑，助你轻松完成任务。品质升级，成就佳选。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： DV7798-010
质感升级
柔软棉混纺面料，舒适非凡。
表现升级
不透明厚实面料，经久耐穿。无论你站着、蹲下还是坐着，皆可为臀部提供出色包覆。
外观升级
弹性腰部，塑就时尚利落外观和稳固贴合感受，是你的理想之选。服帖不卷边且不紧勒，令你自如畅动。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 47% 棉/41% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 高腰设计
- 印有耐克勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
