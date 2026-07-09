第 1 张图片，共 5 张图片
Nike Sportswear Club
大童工装长裤
¥329
Nike Sportswear Club 大童工装长裤简约实用，是日常探险的理想之选。多口袋设计，可收纳随身小物；宽松版型，休闲舒适。再搭配弹性腰部设计，为舒适加分。轻松搞定！
- 显示颜色： 黑
- 款式： IX4996-010
Nike Sportswear Club
¥329
Nike Sportswear Club 大童工装长裤简约实用，是日常探险的理想之选。多口袋设计，可收纳随身小物；宽松版型，休闲舒适。再搭配弹性腰部设计，为舒适加分。轻松搞定！
其他细节
- 轻盈不易撕裂面料，略带弹性，缔造舒适体验
- 内置抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部
产品细节
- 大腿两侧工装口袋
- 弹性腰部搭配内置抽绳
- 刺绣 nike 和耐克勾标志
- 面料：97% 棉/3% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IX4996-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。