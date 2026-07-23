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Nike Sportswear Club 大童工装长裤 - 黑

Nike Sportswear Club

大童工装长裤

12% 折让

Nike Sportswear Club 大童工装长裤简约实用，是日常探险的理想之选。多口袋设计，可收纳随身小物；宽松版型，休闲舒适。再搭配弹性腰部设计，为舒适加分。轻松搞定！


  • 显示颜色：
  • 款式： IX4996-010

Nike Sportswear Club

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Nike Sportswear Club 大童工装长裤简约实用，是日常探险的理想之选。多口袋设计，可收纳随身小物；宽松版型，休闲舒适。再搭配弹性腰部设计，为舒适加分。轻松搞定！

其他细节

  • 轻盈不易撕裂面料，略带弹性，缔造舒适体验
  • 内置抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部

产品细节

  • 大腿两侧工装口袋
  • 弹性腰部搭配内置抽绳
  • 刺绣 nike 和耐克勾标志
  • 面料：97% 棉/3% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IX4996-010

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