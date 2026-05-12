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Nike Sportswear Club 大童梭织工装长裤 - 杏茶色/白色

Nike Sportswear Club

大童梭织工装长裤

29% 折让

Nike Sportswear 经典款式，彰显 Nike 风格。Nike Sportswear Club 大童梭织工装长裤采用不易撕裂弹性梭织面料，结合宽松版型，穿着轻松舒适；弹性腰部结合内置抽绳，塑就专属贴合感；多口袋设计，提升实用性。


  • 显示颜色： 杏茶色/白色
  • 款式： IF2825-297

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Nike Sportswear 经典款式，彰显 Nike 风格。Nike Sportswear Club 大童梭织工装长裤采用不易撕裂弹性梭织面料，结合宽松版型，穿着轻松舒适；弹性腰部结合内置抽绳，塑就专属贴合感；多口袋设计，提升实用性。

产品细节

  • 面料：97% 棉/3% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色/白色
  • 款式： IF2825-297

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