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Nike Sportswear Club 大童梭织日常长裤 - 杏茶色/白色

Nike Sportswear Club

大童梭织日常长裤

10% 折让

Nike Sportswear Club 大童梭织日常长裤穿着称心：轻微弹性，斜角插手口袋方便取物。传统拉链门襟搭配纽扣设计，结合弹性后腰和腰带环，塑就舒适贴合感。 


  • 显示颜色： 杏茶色/白色
  • 款式： IF2823-297

Nike Sportswear Club

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Nike Sportswear Club 大童梭织日常长裤穿着称心：轻微弹性，斜角插手口袋方便取物。传统拉链门襟搭配纽扣设计，结合弹性后腰和腰带环，塑就舒适贴合感。 

产品细节

  • 面料：58% 棉/40% 聚酯纤维/2% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色/白色
  • 款式： IF2823-297

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