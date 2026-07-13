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Nike Sportswear Club
大童梭织日常长裤
¥399
Nike Sportswear Club 大童梭织日常长裤穿着称心：轻微弹性，斜角插手口袋方便取物。传统拉链门襟搭配纽扣设计，结合弹性后腰和腰带环，塑就舒适贴合感。
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： IF2823-297
Nike Sportswear Club
¥399
Nike Sportswear Club 大童梭织日常长裤穿着称心：轻微弹性，斜角插手口袋方便取物。传统拉链门襟搭配纽扣设计，结合弹性后腰和腰带环，塑就舒适贴合感。
产品细节
- 面料：58% 棉/40% 聚酯纤维/2% 氨纶。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： IF2823-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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