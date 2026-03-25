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Nike Sportswear Club 大童针织长裤 - 黑

Nike Sportswear Club

大童针织长裤

¥269

Nike Sportswear Club 大童针织长裤具有与你挚爱的 Club Fleece 长裤如出一辙的外观。二者的区别只有一个，即：该长裤采用柔软轻盈的针织面料。弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适稳固的贴合感。


  • 显示颜色：
  • 款式： IV2638-010

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¥269

Nike Sportswear Club 大童针织长裤具有与你挚爱的 Club Fleece 长裤如出一辙的外观。二者的区别只有一个，即：该长裤采用柔软轻盈的针织面料。弹性腰部搭配抽绳，缔造舒适稳固的贴合感。

产品细节

  • 侧边口袋设计
  • 罗纹裤管口
  • 面料：100% 棉。罗纹拼接：95% 棉/5% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IV2638-010

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