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Nike Sportswear Club 婴童针织长裤 - 调色暗灰

Nike Sportswear Club

婴童针织长裤

20% 折让
调色暗灰
黑

Nike Sportswear Club 婴童针织长裤采用柔软针织棉料，营造舒适非凡的穿着体验。弹性腰部，赋予小宝贝舒适贴合感；锥形裤筒舒适有型，营造自在畅玩体验。可搭配 Nike Sportswear Club 连帽衫或T恤穿着，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HM9273-063

Nike Sportswear Club

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Nike Sportswear Club 婴童针织长裤采用柔软针织棉料，营造舒适非凡的穿着体验。弹性腰部，赋予小宝贝舒适贴合感；锥形裤筒舒适有型，营造自在畅玩体验。可搭配 Nike Sportswear Club 连帽衫或T恤穿着，打造风格统一的造型。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰
  • 款式： HM9273-063

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