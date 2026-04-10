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Nike Sportswear Club
男子上衣
¥649
Nike Sportswear Club 男子上衣的灵感源自球场，采用提花面料和宽松版型，带来休闲舒适的穿着感受。肘部加衬设计，带来出众触感。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/亚紫粉/氢蓝
- 款式： II4368-480
Nike Sportswear Club
¥649
Nike Sportswear Club 男子上衣的灵感源自球场，采用提花面料和宽松版型，带来休闲舒适的穿着感受。肘部加衬设计，带来出众触感。
产品细节
- 罗纹领口与袖口
- 面料/拼接填充物/里料拼接：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 游戏宝蓝/亚紫粉/氢蓝
- 款式： II4368-480
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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