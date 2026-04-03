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Nike Sportswear Club 男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫 - 黑

Nike Sportswear Club

男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫

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Nike Sportswear Club 男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫采用匠心设计，缔造休闲舒适感受和经典外观。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，助你畅享舒适非凡的穿着体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： IB5469-010

Nike Sportswear Club

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Nike Sportswear Club 男子全长拉链开襟法式毛圈连帽衫采用匠心设计，缔造休闲舒适感受和经典外观。 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，助你畅享舒适非凡的穿着体验。

产品细节

  • 左袖口饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 双层风帽
  • 分体袋鼠式口袋
  • 罗纹下摆和袖口
  • 面料/连帽里料：80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IB5469-010

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